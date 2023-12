Wynn Macau Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Dividendenrendite für Wynn Macau beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Durchschnittswert von 1,69 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wynn Macau liegt bei 63,04 Punkten auf 7-Tage-Basis und bei 53,64 Punkten auf 25-Tage-Basis. Dies bedeutet, dass die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Im Branchenvergleich erzielte Wynn Macau in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,44 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 1,23 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -34,67 Prozent im Branchenvergleich und einer Unterperformance von 42,71 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

