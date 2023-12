Wynn Macau Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Wynn Macau":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Wynn Macau von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "gut" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Wynn Macau mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 5,77 Prozent in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "schlecht".

Der Aktienkurs von Wynn Macau verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,03 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der gleichen Branche durchschnittlich um 5,41 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -21,44 Prozent im Branchenvergleich für Wynn Macau. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 11,57 Prozent verzeichnete, liegt Wynn Macau mit einer Unterperformance von 27,6 Prozent deutlich darunter. Die Redaktion bewertet daher die Aktie in dieser Kategorie als "schlecht".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Wynn Macau als unterbewertet angesehen, da das aktuelle KGV 15 beträgt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen. Die Redaktion schätzt die Aktie in dieser Kategorie daher als "gut" ein.