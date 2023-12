Wynn Macau Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Wynn Macau":

Die technische Analyse von Wynn Macau-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,3 HKD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 6,16 HKD liegt, was eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 6,38 HKD, fast gleich dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Wynn Macau auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 43,82, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 51,24 und unterstützt die Gesamteinschätzung als "Neutral".

In Bezug auf die Fundamentaldaten zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine Unterbewertung der Aktie. Das KGV liegt bei 15,14, was 51 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 30. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Wynn Macau-Aktien auf Basis der technischen Analyse, der Fundamentaldaten und der Anleger-Stimmung.