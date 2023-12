Wynn MacauADR Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wynn Macau mit 15 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 15,14 Euro für jeden Euro Gewinn von Wynn Macau zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 51 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" derzeit bei 30 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von Wynn Macau einen Wert von 43,82, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 51,24 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird ebenfalls als eher neutral eingestuft, da weder besonders positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Einschätzung in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis, den RSI und das Anleger-Sentiment bei Wynn Macau.