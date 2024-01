Wynn MacauADR Aktie: Aufgepasst!

Die technische Analyse der Wynn Macau-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 7,26 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,22 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -14,33 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der Wert bei 6,27 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 6,22 HKD liegt, was einer Abweichung von -0,8 Prozent entspricht. Somit erhält die Wynn Macau-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Wynn Macau zeigt, dass vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien vorherrschen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Wynn Macau-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation an und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Wynn Macau mit 0 Prozent 6,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was das Wertpapier zu einem unrentablen Investment macht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.