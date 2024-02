Wyndham Hotels, Resorts Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Wyndham Hotels & Resorts-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (86,75 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 10,24 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) wird die Wyndham Hotels & Resorts-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22,74, was einen Abstand von 54 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 49,65 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI), der einschätzt, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird die Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 53,3 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,74, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Wyndham Hotels & Resorts überwiegend positiv diskutiert, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.