Wyndham Hotels, Resorts Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Analyse der Wyndham Hotels & Resorts zeigt einige interessante Ergebnisse in Bezug auf die Dividende, die technische Analyse, das Sentiment und die Analysteneinschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Wyndham Hotels & Resorts derzeit bei 2,03 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,83 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass die Aktie der Wyndham Hotels & Resorts derzeit um 3,83 % über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage handelt. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einstufung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiver bewertet, da sie sich um 8,27 % über dem GD200 befindet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Untersuchung eine starke Aktivität und eine positive langfristige Stimmung rund um die Aktie von Wyndham Hotels & Resorts. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität weisen auf eine gute Bewertung hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufzeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den 6 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monaten fällt insgesamt positiv aus, mit einem Aufwärtspotenzial von 11,71 % gemäß der durchschnittlichen Kursprognose von 87 USD. Somit erhält die Wyndham Hotels & Resorts eine positive Gesamtbewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein neutraler bis positiver Eindruck in Bezug auf die Dividende, die technische Analyse, das Sentiment und die Analysteneinschätzung für die Aktie von Wyndham Hotels & Resorts.