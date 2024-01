Wyndham Hotels, Resorts Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Wyndham Hotels & Resorts: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Wyndham Hotels & Resorts wurden in den vergangenen Monaten genau beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf und wurde daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich damit für Wyndham Hotels & Resorts in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Schlecht".

Was die Dividende betrifft, schüttet Wyndham Hotels & Resorts derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik erhält daher die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wyndham Hotels & Resorts-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 72,24 USD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht davon um +11,31 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen ergibt sich ein ähnliches Bild: Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wyndham Hotels & Resorts-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Wyndham Hotels & Resorts ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 37,06 und der RSI25 bei 42,61, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Analyse und Bewertung zeigen, dass Wyndham Hotels & Resorts derzeit eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufzeigt. Die Dividendenpolitik wird als neutral bewertet, während die technische Analyse auf eine überwiegend positive Entwicklung hindeutet. Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie ebenfalls als neutral ein.