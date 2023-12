Wyldetworks AB Aktie: Ist es das gewesen?

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wyld Networks-Aktie derzeit mit einem Wert von 38,52 als neutral eingestuft wird. Die RSI-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt ebenfalls ein neutrales Signal mit einem Wert von 47. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. In den letzten Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Die Aktie wird daher ebenfalls neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wyld Networks-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,88 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,86 SEK liegt. Dies entspricht einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt wird die Wyld Networks-Aktie daher sowohl auf Basis des RSI als auch des Anleger-Sentiments, des Sentiments in den sozialen Medien und der einfachen Charttechnik neutral eingestuft.