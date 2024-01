Wwpkg Aktie: Was wird das noch werden?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Flydoo bei 4, was bedeutet, dass die Börse 4,97 Euro für jeden Euro Gewinn von Flydoo zahlt. Dieser Wert liegt 84 Prozent unter dem Durchschnitt in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit", der momentan bei 31 liegt. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als unterbewertet eingestuft.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Flydoo in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Flydoo sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da der RSI weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Flydoo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,1 HKD liegt, was 21 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,079 HKD liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 0,07 HKD, was 12,86 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Flydoo-Aktie als "Neutral" in Bezug auf die einfache Charttechnik.