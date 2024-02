Wwpkg Aktie: Ruhig bleiben!

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Aktie von Flydoo basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Flydoo neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Flydoo-Aktie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Flydoo beträgt 40,74, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 54,9 eine entsprechende "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität für die Aktie von Flydoo in den vergangenen Monaten. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Flydoo aktuell 3,75, was 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels, Restaurants und Freizeit) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Flydoo auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.