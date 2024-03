Wwpkg Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Flydoo bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Flydoo neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Flydoo. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Flydoo zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Flydoo mit einer Rendite von -63,64 Prozent mehr als 61 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite von Flydoo mit -59,66 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Flydoo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 60 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,08, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anlegerstimmung, des Branchenvergleichs und des Relative Strength Index ein "Neutral"-Rating für die Flydoo-Aktie.