Wwpkg Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Aktienkurs von Wwpkg hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57,93 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus dem Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um -4,18 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Wwpkg im Branchenvergleich um -53,75 Prozent unterperformt hat. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite von 4,27 Prozent im letzten Jahr, und Wwpkg lag 62,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Wwpkg in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt herangezogen, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Wwpkg-Aktie beträgt derzeit 0,1 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,079 HKD) liegt, was einer Abweichung von -21 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Wwpkg somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen einen letzten Schlusskurs (0,07 HKD) über dem gleitenden Durchschnitt (+12,86 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating für die Wwpkg-Aktie führt. Insgesamt wird Wwpkg auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie von Wwpkg ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,97 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 84 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 30. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Wwpkg aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -6,28 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Wwpkg von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.