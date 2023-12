Zhejiang Hisun Pharmaceutical Aktie: Viel Lärm um nichts!

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie des Zhejiang Hisun Pharmaceutical als Neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert der Zhejiang Hisun Pharmaceutical-Aktie beträgt 70,31, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 64,58 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis des Relative Strength Index.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Zhejiang Hisun Pharmaceutical-Aktie mit -15,85 Prozent mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt. In der "Arzneimittel"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 0,22 Prozent, wobei Zhejiang Hisun Pharmaceutical mit -16,07 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -12 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -6,38 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.