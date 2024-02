Wuxi Sunlit Science and Aktie: Was passiert jetzt?

Der Aktienkurs der Wuxi Sunlit Science And hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,87 Prozent erzielt, was 20,99 Prozent über dem Durchschnitt der Industrie liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -9,55 Prozent, und Wuxi Sunlit Science And liegt aktuell 22,42 Prozent über diesem Wert. aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, wodurch die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet wird.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Wuxi Sunlit Science And mit einem Kurs von 0,72 HKD inzwischen -1,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -6,49 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.