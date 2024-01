Wuxi Sunlit Science and Aktie: So kann es weitergehen!

Die Dividendenrendite für Wuxi Sunlit Science And beträgt derzeit 11,04 Prozent, was 7,4 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

In den letzten 12 Monaten hat Wuxi Sunlit Science And eine Performance von 23,28 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +27,39 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance ähnlicher Aktien in der "Maschinen"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Überperformance von 27,77 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Daher erhält es in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Wuxi Sunlit Science And war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Wuxi Sunlit Science And-Aktie bei 0,72 HKD, was eine negative Abweichung von -8,86 Prozent im Vergleich zum GD200 (0,79 HKD) darstellt. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 0,76 HKD liegt, ergibt sich eine negative Abweichung von -5,26 Prozent. Daher wird der Kurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.