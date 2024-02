Wuxi Sunlit Science and Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der Wuxi Sunlit Science And-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,77 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,74 HKD weicht somit um -3,9 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,73 HKD) weist mit einer Abweichung von +1,37 Prozent ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin.

Die Einschätzung der Stimmung rund um die Aktien von Wuxi Sunlit Science And ergab, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren. Auch in den Diskussionen der Nutzer wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf das langfristige Stimmungsbild und die Dividendenpolitik erhält die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufwies.

Darüber hinaus schüttet Wuxi Sunlit Science And derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie. Mit einer Differenz von 5,71 Prozentpunkten (12,28 % gegenüber 6,57 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Gut" eingestuft.