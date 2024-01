Wuxi Rural Commercial Bank Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "First Community":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Wuxi Rural Commercial Bank-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 49,41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse somit ein "Gut"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Für die Wuxi Rural Commercial Bank ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung, die beide durchschnittliche bzw. geringe Ausprägungen aufweisen.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs um -5,78 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt hingegen eine Abweichung von +1,2 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass die Wuxi Rural Commercial Bank-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,84 Prozent erzielt hat, was 6,95 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Auch im Vergleich zur Branche der Handelsbanken liegt die Aktie mit einer Rendite von -1,43 Prozent 3,41 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.