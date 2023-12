Wuxi Huadong Heavy Machinery Aktie: So schnell kann es gehen

Die Aktie von Wuxi Huadong Heavy Machinery zeigt in verschiedenen Bereichen eine unterdurchschnittliche Leistung. Die Diskussionsintensität ist gering, was auf eine mangelnde Aktivität und eine negative Stimmung hindeutet. Auch die Dividendenrendite liegt mit 0% unter dem Branchendurchschnitt von 1,49%, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In den vergangenen 12 Monaten erreichte der Aktienkurs eine Performance von -7,16%, während vergleichbare Aktien aus der Maschinen-Branche im Durchschnitt nur um -0,9% gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -6,26% für Wuxi Huadong Heavy Machinery. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wuxi Huadong Heavy Machinery mit einem Wert von 14,37 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dennoch erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine neutrale Bewertung.