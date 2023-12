Wuxi Huadong Heavy Machinery Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

Die Dividendenrendite für Wuxi Huadong Heavy Machinery beträgt derzeit 0 Prozent, was bedeutet, dass das Unternehmen keine Dividenden ausschüttet. Im Vergleich zum Durchschnitt von 0,45 Prozent für diese Aktie liegt sie nur leicht darunter. Aufgrund dieser Dividendenpolitik haben die Analysten dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wuxi Huadong Heavy Machinery-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 62, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wurde auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 59,68 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wuxi Huadong Heavy Machinery beträgt der aktuelle Wert 14. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen aus der Maschinenbranche im Durchschnitt ein KGV von 0. Daher wurde auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben, da das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Wuxi Huadong Heavy Machinery-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 3,81 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,51 CNH, was einem Unterschied von -7,87 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 3,8 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für die technische Analyse.

Insgesamt lässt die Analyse also darauf schließen, dass Wuxi Huadong Heavy Machinery derzeit neutrale bis negative Bewertungen in verschiedenen Bereichen erhält.