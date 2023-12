Wuxi Honghui New Materials Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Aktienkurs von Wuxi Honghui New Materials hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,76 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche um durchschnittlich -8,2 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Wuxi Honghui New Materials im Branchenvergleich um +20,95 Prozent outperformt hat. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -8,2 Prozent, wobei Wuxi Honghui New Materials um 20,95 Prozent über diesem Wert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wuxi Honghui New Materials bei 36,22, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Wuxi Honghui New Materials liegt der 7-Tage-RSI bei 54,72 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso ist auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 54,71 neutral. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Wuxi Honghui New Materials mit einer aktuellen Rendite von 3,63 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent in der "Chemikalien"-Branche. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt zeigt die Performance von Wuxi Honghui New Materials in verschiedenen Bereichen eine solide Leistung, was zu neutralen oder positiven Bewertungen in den verschiedenen Kategorien führt.