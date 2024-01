Wuxi Commercial Mansion Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Aktie von Wuxi Commercial Mansion Grand Orient hat in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung der Diskussionsintensität führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was insgesamt zu einer guten Bewertung führt.

Ein weiteres positives Signal ergibt sich aus dem Relative Strength Index (RSI) von 22,22, was ebenfalls zu einer guten Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 60,48 und wird daher neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich auch hier eine gute Gesamteinschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,84 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,06 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,55 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 5,17 CNH, was zu einem Abstand von -2,13 Prozent führt und ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Wuxi Commercial Mansion Grand Orient in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,88 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +12,8 Prozent im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche und eine Überperformance von 6,24 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor bedeutet. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie eine gute Bewertung in dieser Kategorie.