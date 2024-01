Wuxi Boton Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Aktie von Wuxi Boton zeigt sich auf fundamentaler Ebene mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 48,45 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Wuxi Boton mit 18,22 CNH derzeit -3,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -13,89 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein positives Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem weiteren positiven Rating führt. Insgesamt erhält die Wuxi Boton-Aktie also ein "Gut"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch eine negative Differenz von -1,71 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie von Wuxi Boton von Analysten heute mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.