Wuxi Boton Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Wuxi Boton diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich von positiven Themen geprägt. Dadurch erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Aktienkurs von Wuxi Boton hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,56 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 2,5 Prozent, was eine Underperformance von -3,06 Prozent für Wuxi Boton bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Wuxi Boton mit 5,07 Prozent unter dem Durchschnittswert von 4,51 Prozent, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität feststellen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Wuxi Boton in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die trendfolgenden Indikatoren weisen darauf hin, dass sich die Wuxi Boton-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend befindet, was zu einem "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.