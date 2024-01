Wuxi Boton Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Wuxi Boton liegt bei 77,41, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 48,24 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Wuxi Boton eingestellt waren. Es gab zwei positive und neun negative Tage, und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Wuxi Boton daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Wuxi Boton beträgt 48, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen neutral erscheint.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200, während das GD50 zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.