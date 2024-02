Wuxi Boton Aktie: Hilfe!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde vermehrt über die Aktie von Wuxi Boton in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geteilt wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich weder positiv noch negativ zu Wuxi Boton geäußert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu zeigen, ob sich die Wuxi Boton-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 20,49 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 14,18 CNH deutlich darunter liegt, was eine Abweichung von -30,8 Prozent bedeutet. Auf dieser Basis erhält Wuxi Boton somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 17,35 CNH eine Abweichung von -18,27 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe wird Wuxi Boton auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Aktuell können Anleger, die in die Aktie von Wuxi Boton investieren, keine Dividendenrendite erzielen, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenbranche zu einem geringeren Ertrag führt. Damit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Wuxi Boton wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da der RSI-Wert zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, der Dividenden und des Relative Strength Index eine eher negative Bewertung für die Aktie von Wuxi Boton.