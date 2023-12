Wuxi Boton Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Wuxi Boton: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen wurde bei Wuxi Boton eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Wuxi Boton daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt bei Wuxi Boton 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,74 Prozent für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Wuxi Boton mit einem Wert von 48 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Branche "Maschinen" (KGV von 0). Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die Wuxi Boton-Aktie mit einem Kurs von 17,38 CNH inzwischen -7,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -17,71 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.