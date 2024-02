Mit Wutong wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wutong-Aktie beträgt 42, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 64,11), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für Wutong.

Das Sentiment und der Buzz rund um Wutong haben sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Dies basiert auf positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien und einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wutong-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 23,32 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) um 17,1 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Wutong also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Wutong bei 0 Prozent, was 1,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.