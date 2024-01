Wutong Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Dividendenrendite von Wutong liegt unter dem Branchendurchschnitt für Kommunikationsausrüstung und beträgt derzeit 0 %, was 1,02 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 1,02 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragslage und einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" konnte die Aktie von Wutong im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,42 Prozent erzielen, was 13,81 Prozentpunkte über dem Durchschnitt von 14,61 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die jährliche Rendite von Wutong mit 20,55 Prozent um 7,88 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wutong beträgt aktuell 78, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kommunikationsausrüstung" als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft wird. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Wutong-Aktie als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs bei 3,74 CNH liegt, was einen Abstand von -1,84 Prozent zur Linie darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 3,96 CNH, was einer Differenz von -5,56 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser Analyse als "Neutral" eingestuft.