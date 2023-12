Wutong Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Wutong-Aktie wird aktuell neutral eingestuft, da die 200-Tage-Linie (GD200) bei 3,8 CNH verläuft. Der Aktienkurs lag bei 3,98 CNH, was einem Abstand von +4,74 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 3,96 CNH ergibt sich eine Differenz von +0,51 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen besonders positiv für die Wutong-Aktie. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wutong liegt bei 82, was im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung, da der RSI7 bei 43,48 und der RSI25 bei 54,55 liegt.

Insgesamt wird die Wutong-Aktie sowohl technisch als auch fundamental auf "Neutral" eingestuft.