Wus Printed Circuit Kepz Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Aktienkurs von Wus Printed Circuit Kunshan hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 48,41 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche um durchschnittlich -8,35 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +56,76 Prozent für Wus Printed Circuit Kunshan bedeutet. Darüber hinaus hat der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von -14,04 Prozent erzielt, wobei Wus Printed Circuit Kunshan um 62,44 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Wus Printed Circuit Kunshan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 22,31 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 30,22 CNH, was einem Unterschied von +35,45 Prozent entspricht, und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung, wobei die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating für diesen Wert erhält. Insgesamt wird die einfache Charttechnik der Wus Printed Circuit Kunshan-Aktie also mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Wus Printed Circuit Kunshan derzeit eine Dividendenrendite von 0,73 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,17 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Wus Printed Circuit Kunshan-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 49) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 44,04) führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Insgesamt ergibt die Analyse eine positive Bewertung für die Wus Printed Circuit Kunshan-Aktie in Bezug auf ihre Performance, technische Analyse und den Relative Strength Index.