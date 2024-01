Wus Printed Circuit Kepz Aktie: Ist es das gewesen?

Die Wus Printed Circuit Kunshan-Aktie wird derzeit technisch betrachtet und erhält eine "Neutral"-Einstufung. Der Aktienkurs liegt bei 20,45 CNH, was einem Abstand von -4,17 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 21,18 CNH, was einer Differenz von -3,45 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wus Printed Circuit Kunshan beträgt 29, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als neutral bewertet wird. Die Aktie wird daher aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Wus Printed Circuit Kunshan wird insgesamt als positiv bewertet, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und den vorwiegend positiven Meinungen.

Im Rahmen der technischen Analyse wird auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Der RSI Wert von 71,75 deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Der RSI25 Wert von 47 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine "Schlecht"-Einstufung.