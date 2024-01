Wus Printed Circuit Kepz Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Aktienkurs von Wus Printed Circuit Kunshan hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 84,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Überperformance von 72,84 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt bei 18,76 Prozent, wobei Wus Printed Circuit Kunshan aktuell 66,19 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ist die Wus Printed Circuit Kunshan aktuell mit einem Wert von 71,75 überkauft, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Wus Printed Circuit Kunshan beträgt gegenwärtig 0,68 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (0,94 Prozent) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Wus Printed Circuit Kunshan 29 im Vergleich zu einem Durchschnitt von 0 für vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.