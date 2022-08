Wundersame Geldvermehrung: Wie Dividenden massiv zu deinem passiven Einkommen beitragen können!

Es ist sicherlich eine Tatsache, dass die meisten von uns wohl mehr oder weniger hart für ihr Geld arbeiten müssen. Aber wäre es nicht wesentlich besser, ein gewisses Einkommen zu erhalten, ohne dafür etwas tun zu müssen? Viele denken natürlich, so etwas sei kaum möglich.

Doch es gibt eine große Anzahl von Anlegern, die sich genau das zum Ziel gesetzt haben. Um es zu erreichen, investieren sie bevorzugt in Aktien von Unternehmen, die in schöner Regelmäßigkeit eine Dividende zahlen.

Warum, ist ganz klar. Weil man sich nämlich mit dieser Art von Gewinnbeteiligung wunderbar ein zusätzliches passives Einkommen schaffen kann. Ganz von selbst lässt sich aber so etwas natürlich nicht realisieren.

Von seinem Haupteinkommen muss man sich schließlich erst einmal ein gewisses Startkapital für den Aktienkauf bereitlegen. Ist diese erste Hürde aber überwunden, dann kann man mit dem Aufbau seines Dividendendepots beginnen.

Wenn man nun konsequent an seiner Strategie festhält, sollte dem Aufbau eines passablen passiven Geldstroms eigentlich nicht mehr viel im Weg stehen.

Es gibt natürlich Möglichkeiten, wie man die Erhöhung seines passiven Einkommens aus Dividenden noch etwas beschleunigen kann. Zwei von ihnen wollen wir uns im heutigen Artikel einmal kurz anschauen.

Die Dividenden von Beginn an clever nutzen

Was könnte denn damit gemeint sein, wirst du dich jetzt vielleicht fragen. Ganz einfach. Da bei den meisten Anlegern die Dividenden aufs Giro- oder Verrechnungskonto fließen, werden sie oft irgendwie mit verkonsumiert.

Aber benötigt man die erhaltenen Ausschüttungen tatsächlich für irgendwelche Anschaffungen oder könnte man sie eventuell nicht wesentlich konstruktiver verwenden? Beispielsweise würde es doch durchaus einen Sinn ergeben, die Dividenden für den Kauf weiterer Aktien zu verwenden.

Denn so könnte man sein Dividendeneinkommen immer weiter steigern, ohne selbst weitere Spargroschen einsetzen zu müssen. Und realisieren ließe sich so etwas zum Beispiel über einen Aktiensparplan, den man bei vielen Banken ganz unkompliziert einrichten kann.

Man kann die Dividenden aber natürlich auch über einen gewissen Zeitraum sammeln, um dann mit dem zurückgelegten Betrag einfach die Aktien seiner Wahl zu erwerben.

Auf Dividendensteigerungen achten

Blicken wir als Nächstes einmal auf diesen erfreulichen Umstand. Viele Unternehmen zahlen sie nämlich nicht nur regelmäßig, sondern heben ihre Dividende auch noch kontinuierlich immer weiter an.

Und unter ihnen gibt es einige, die dies nun schon seit mehreren Jahrzehnten praktizieren. Es lassen sich hier sogar Konzerne finden, die ihre Gewinnausschüttung bereits seit 40, 50 oder mehr als 60 Jahren in Folge erhöht haben.

Und solche konstanten Steigerungen können für uns Investoren ein wahrer Segen sein. Vor allem, weil sie sich über lange Zeiträume hinweg exponentiell entwickeln.

Will man als Anleger allerdings in den Genuss dieses exponentiellen Wachstums kommen, muss man dafür natürlich seinen Aktien auch sehr lange die Treue halten. Das spätere Ergebnis könnte allerdings für eine angenehme Überraschung sorgen.

Gehen wir doch beispielsweise einfach einmal von einer anfänglichen Dividendenrendite von 3 % aus. Und unterstellen weiterhin eine durchschnittliche jährliche Anhebung von 10 %.

In diesem Fall würde man bei einer Investition von 10.000 Euro im ersten Jahr also 300 Euro Dividende erhalten. Bei den vorgegebenen Parametern würden es in 30 Jahren allerdings schon 5.000 Euro sein, die man dann in zwölf Monaten insgesamt an Gewinnbeteiligung vereinnahmen könnte.

Es sollte sich meiner Ansicht nach also absolut auszahlen, wenn man als Dividendeninvestor einen langen Atem mitbringt.

Fazit

Meines Erachtens kann es also durchaus lohnenswert sein, sich ein Depot mit soliden Dividendenaktien aufzubauen. Und steht das Grundgerüst erst einmal, gibt es nun noch die eine oder andere Möglichkeit, das Wachstum seines passiven Einkommens ein wenig anzukurbeln.

Man könnte die erhaltenen Dividenden zum Erwerb weiterer Aktien nutzen oder auf Firmen setzen, die ein erstklassiges Dividendenwachstum vorzuweisen haben. Aber um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, könnte man sich natürlich auch für eine Kombination aus beiden Varianten entscheiden.

Der Artikel Wundersame Geldvermehrung: Wie Dividenden massiv zu deinem passiven Einkommen beitragen können! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022