Wuling Motors Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Wuling Motors wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 40 Punkten und zeigt an, dass Wuling Motors weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs von Wuling Motors von 0,415 HKD mit -24,55 Prozent Entfernung vom GD200 (0,55 HKD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist dagegen einen Kurs von 0,38 HKD auf, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Wuling Motors-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Wuling Motors mit einer Rendite von -55,38 Prozent mehr als 53 Prozent darunter. Die "Automatische Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,2 Prozent, wobei Wuling Motors mit 51,18 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Wuling Motors liegt bei 0,83 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,01 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.