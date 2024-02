Wuling Motors Aktie: Kracht es jetzt richtig?

In den letzten Wochen wurde bei Wuling Motors eine deutliche Verschlechterung der Stimmung und des Buzz beobachtet. Diese negative Veränderung des Stimmungsbildes deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke gab es jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Wuling Motors in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wuling Motors-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,58 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,48 HKD liegt, was einem Unterschied von -17,24 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine Bewertung der Aktie als "Schlecht". Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, zeigt sich ein Wert von 0,37 HKD, wobei der letzte Schlusskurs um +29,73 Prozent über diesem Wert liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Die Gesamtbewertung für die einfache Charttechnik ist daher "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Wuling Motors bei -59,52 Prozent, was mehr als 55 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten", die eine mittlere Rendite von -14 Prozent hat, liegt Wuling Motors mit 45,52 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet hat Wuling Motors ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,85, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 14 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" angesehen und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.