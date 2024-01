Wuling Motors Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Aktienkurs von Wuling Motors hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -54,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Wuling Motors damit 58,18 Prozent unter dem Durchschnitt (4,01 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automatische Komponenten" beträgt -4,57 Prozent. Wuling Motors liegt aktuell 49,59 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Wuling Motors eine mittlere Aktivität in der Diskussion gemessen, weshalb die Bewertung als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Zur Beurteilung, ob die Wuling Motors-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 44,44 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Beim längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als überkauft eingestuft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält Wuling Motors eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.