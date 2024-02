Wuling Motors Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Wuling Motors beträgt derzeit 9,11 und liegt damit 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten) von 14. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Wuling Motors in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Wuling Motors liegt bei 0,83 Prozent, was 4,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Automatische Komponenten" mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 5 liegt. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wuling Motors liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64, was auch als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Aktie von Wuling Motors in Bezug auf das KGV als unterbewertet eingestuft, während das Sentiment und die Dividendenrendite zu einer neutralen bis schlechten Bewertung führen. Daher sollten Anleger diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.