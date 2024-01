Wuling Motors Aktie: Aus und vorbei!

Der Aktienkurs von Wuling Motors hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -54,17 Prozent erzielt, was 57,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,56 Prozent liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von -5,07 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" liegt Wuling Motors aktuell um 49,1 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Wuling Motors mit einem Wert von 35 aktuell als "Neutral" eingestuft wird, da weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation vorliegt. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich jedoch ein Wert von 70, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht", was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI führt.

Die Dividendenrendite von Wuling Motors beträgt derzeit 0,58 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,88 % für "Automatische Komponenten". Aufgrund dieser Differenz von 4,3 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Wuling Motors. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es weder übermäßig positive noch negative Diskussionen gab. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.