Wulff-Yhtiot Oy Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge sehen, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI für Wulff-yhtiöt Oy auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 9,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass Wulff-yhtiöt Oy überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Wulff-yhtiöt Oy weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Wulff-yhtiöt Oy die übliche Aktivität im Netz aufweist. Daher wird für diesen Faktor eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Wulff-yhtiöt Oy ein "Neutral"-Wert.

In der technischen Analyse ist die Wulff-yhtiöt Oy mit einem Kurs von 1,93 EUR inzwischen +4,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -35,67 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Wulff-yhtiöt Oy eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Wulff-yhtiöt Oy eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung vergeben.