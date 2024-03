Wulff-Yhtiot Oy Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die technische Analyse des Wulff-yhtiöt Oy-Aktienkurses zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,64 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 2,4 EUR liegt, was einer Abweichung von -9,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 2,28 EUR, was über dem letzten Schlusskurs von 2,4 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Wulff-yhtiöt Oy ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderungsrate, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 64,71, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 39 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung ist hingegen positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung für die Wulff-yhtiöt Oy-Aktie.