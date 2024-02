Wulff-Yhtiot Oy Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Wulff-yhtiöt Oy heran.

Der RSI7 liegt aktuell bei 68,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass Wulff-yhtiöt Oy weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt einen Wert von 52,94, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Aktivität im Netz bezüglich Wulff-yhtiöt Oy deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Wulff-yhtiöt Oy damit in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Bereich der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -23,91 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf kurzfristigerer Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Wulff-yhtiöt Oy. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Wulff-yhtiöt Oy daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.