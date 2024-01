Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Tech Aktie: Reagiert die Aktie?

Die 37 Interactive Entertainment Network-Aktie wird anhand der technischen Analyse und des Sentiments bewertet. Der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 26 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 18,77 CNH lag, was einem Unterschied von -27,81 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 22,21 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -15,49 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen rund um 37 Interactive Entertainment Network auf sozialen Plattformen zeigen derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation. Überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Aktie erhält somit bezogen auf die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Bewertung.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 54,05 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 61,9 ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die 37 Interactive Entertainment Network-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.