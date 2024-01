Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Tech Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung der Anleger bei 37 Interactive Entertainment Network in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertungen der vergangenen beiden Wochen ergaben, dass weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Die technische Analyse zeigt, dass die 37 Interactive Entertainment Network-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 26,03 CNH, was einen deutlichen Abwärtstrend von 25,12 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (19,49 CNH) darstellt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 22,23 CNH liegt mit einer Abweichung von 12,33 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ebenfalls neutral für die 37 Interactive Entertainment Network-Aktie. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 63,46 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 60,6 Punkten weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien deutet jedoch auf eine höhere Aufmerksamkeit für das Unternehmen hin, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält 37 Interactive Entertainment Network in der Gesamtbewertung ein "Neutral"-Rating für die Anleger-Stimmung, ein "Schlecht"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren und ein "Neutral"-Rating für den RSI. Das Sentiment und der Buzz werden mit einem "Gut" bewertet.