Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Tech Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation zueinander. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für 37 Interactive Entertainment Network. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 41,32 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 37 Interactive Entertainment Network liegt mit einem Wert von 67,99 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist der Kurs von 37 Interactive Entertainment Network mit 18,49 CNH inzwischen um -16,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -28,83 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen auf sozialen Medien in letzter Zeit häufiger und intensiver behandelt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von 37 Interactive Entertainment Network somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Die aktuelle Kommunikation rund um das Unternehmen wird als überwiegend neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von 37 Interactive Entertainment Network bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.