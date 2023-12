Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Tech Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die 37 Interactive Entertainment Network-Aktie beträgt aktuell 51, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse der 200-Tage-Linie (GD200) der 37 Interactive Entertainment Network-Aktie zeigt, dass der Aktienkurs selbst einen Abstand von -10,77 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal. Insgesamt lautet die Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten positive Themen in Bezug auf das Unternehmen 37 Interactive Entertainment Network. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung für 37 Interactive Entertainment Network in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.