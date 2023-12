Wuhu Bethel Automotive Safety Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

In den sozialen Medien wird die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz über Aktien genau beobachtet. Bei Bethel Automotive Safety gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 69,57, wodurch die Bewertung ebenfalls als "Neutral" erfolgt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 56,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Bethel Automotive Safety in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,33 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche ist dies eine Underperformance von -33,79 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite 29,42 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Bethel Automotive Safety bei 74,88 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 73,75 CNH liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal.

Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Aktie als "Neutral" aufgrund der verschiedenen Analysen.