Wuhu Bethel Automotive Safety Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Bethel Automotive Safety wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 67,37 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert von 55,06 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

In den sozialen Medien wurde Bethel Automotive Safety in den letzten beiden Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anlegerstimmung führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 74,84 CNH liegt, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 70,56 CNH lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating der Aktie führt.

Das Stimmungsbild und die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung hin, da keine signifikanten Veränderungen festgestellt wurden. Insgesamt erhält Bethel Automotive Safety daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.