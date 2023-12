Wuhu Bethel Automotive Safety Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Yokohama Rubber":

Der Aktienkurs von Bethel Automotive Safety hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -21,33 Prozent erzielt, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite in der "Automatische Komponenten"-Branche mit 33,85 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde Bethel Automotive Safety in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Auch das Stimmungsbild zeigt keine wesentliche Veränderung und wird daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 74,84 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage, während der letzte Schlusskurs bei 70,56 CNH lag, was eine negative Abweichung von 5,72 Prozent darstellt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Bethel Automotive Safety-Aktie aufgrund der schlechten Rendite, der negativen Anleger-Stimmung und der ungünstigen charttechnischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.