Wuhu Bethel Automotive Safety Aktie: Alles völlig egal!

Der Aktienkurs von Bethel Automotive Safety verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,33 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" durchschnittlich um 12,45 Prozent, was zu einer Underperformance von -33,79 Prozent für Bethel Automotive Safety führt. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 8,09 Prozent, wobei Bethel Automotive Safety 29,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer sozialer Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Bethel Automotive Safety diskutiert haben. Aufgrund dieser Beurteilung erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Einstufung als "Gut".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Bethel Automotive Safety beträgt 69,57, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,55, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. In den vergangenen vier Wochen konnten jedoch keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Bethel Automotive Safety festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.